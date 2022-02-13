Volkan Demirel: "Karşımızda istekli ve inançlı bir Antalyaspor vardı"

13 Şubat 2022 Pazar, 19:37

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda FT Antalyaspor’a 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Volkan Demirel maçı değerlendirdi. Karşılaşmaya iyi başlamadıklarını belirten Volkan Demirel, "Kalabalık kaldığımız pozisyonda golü yedik. Duran toptan yediğimiz golle 2-0 oldu. Karşımızda istekli ve inançlı bir Antalyaspor vardı. 2-0’dan sonra kendi adımıza daha da zorlaştı işler. ikinci yarı değişiklikler yapmaya çalıştık. Bu değişiklikler oyunu çevirmeye yakındı. Tabii ki bahane ürütmek, söylemek kolay. Şunu söyleyebilirim; hafta içi oynadığımız maçın etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bugünkü ilk yarıdaki oyun, geldiğimizden beri oynadığımız en kötü oyundu. Antalyaspor’u tebrik ediyorum. Önümüzdeki haftalarda bu hataları yapmamaya çalışacağız" dedi.

Demirel, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, maça iyi başlayamadıklarını söyledi. Duran toplardan goller yediklerine dikkati çeken Demirel, ikinci yarıda kendileri adına işlerin daha da zorlaştığını söyledi.

İkinci yarı yaptıkları değişiklikler ile maçı çevirmeye çalıştıklarını anlatan Demirel, "İlk 20 dakika oyuncu çevirmeye yakındık ama olmadı. Tabii ki bahane üretmek kolay ama hafta içi oynadığımız maçın etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bugün ilk yarıdaki oyunumuz geldiğimizden bu yana oynadığımız en kötü oyundu. Antalyaspor'u tebrik ediyorum." dedi.

Demirel, önlerindeki haftalarda bu maçta tespit ettikleri hataları yapmamaya çalışacaklarını kaydetti.