Volkan Demirel: 'Oyuncum vefat etmiş, senin 3 puanın silinse ne olur?'

Yayınlanma: 26.05.2023 - 10:00

Güncelleme: 26.05.2023 - 10:02

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, bir Youtube kanalına konuk oldu.

Volkan Demirel, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası Süper Lig'den çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK maçları hakkında verilen karar sonrası 3 puan tartışmaları hakkında konuştu.

"SENİN 3 PUANIN SİLİNSE NE OLUR?"

Şu anki ortamda bunların tartışılmasının yanlış olduğunu belirten 41 yaşındaki teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Alınan puanlar veya oynanan, oynanmayan maçlar sayılsın, sayılmasın... Bunları konuşmak bile şu anki ortamda bence çok yanlış. Ben bu konu hakkında konuşmamayı tercih etmelerini diliyorum. Çünkü yakışmıyor. Bana çok ufak hesaplar gibi geldi. Çünkü Hatay silinmiş. Acıları tekrar tazelemek istemem ama benim bir oyuncum, bir sportif direktörüm hayatını kaybetmiş. Bunlar hayattan silinmiş, senin 3 puanın silinse ne olur? Şampiyon olsan ne olur, küme düşsen ne olur?"