Volkan Demirel'den Mesut Özil itirafı: 'Fenerbahçe ondan yararlanamadı'

Yayınlanma: 09.05.2023 - 11:58

Güncelleme: 09.05.2023 - 11:59

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Alman basınından Sport1'e kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Rakip takımların sevmediği oyuncu olduğunu düşünen Volkan Demirel şu sözleri kaydetti:

"Futbolculuk dönemimde çok hata yaptım ancak her hatamdan bir şeyler öğrendim. Bir kaleci olarak rakip takımların en sevdiği oyuncu değildim elbette. Bazı insanlar ile iyi anlaşamadık ama ben kimseyi kışkırtmadım. Yaşanan çoğu şey kazanma hırsımdan dolayı yaşandı. Eğer birileri tarafından yanlış anlaşıldıysam özür dilerim ancak beni bugün olduğum kişi haline getiren şeyler bunlardı."

"DAUM BENİM İÇİN ÖZEL BİRİ"

Eski Fenerbahçe teknik direktörü Christoph Daum'un kendisi için özel olduğu belirterek, "Christoph Daum beni Fenerbahçe'nin birinci kalecisi yapan hocaydı. Bana genç yaşımda formayı verdi. Ona acil şifalar diliyorum. Zihinsel olarak çok güçlü bir insandır, kanseri yeneceğine şüphem yok.Beni destekleyen tüm hocalarımın kalbimde yeri vardır ancak özellikle birini söylemem gerekirse Daum'u söylerim. Ona çok şey borçluyum" dedi.

"BAYERN TEMASA GEÇTİ"

Bundesliga devinin kendisine ilgisi olduğundan bahseden eski milli kaleci, "Oyuncuyken Bayern Münih menajerimle temasa geçmişti. Tabii ki Bayern'de oynamayı çok isterdim. Manuel Neuer'i Schalke döneminden beri tanıyorum. Hastalığını atlatıp yeniden Bayern'in 1 numarası olacaktır. Bazı kaleciler sadece kaleci değildir, Neuer de onlardan biri. Eğer o kadrodaysa, o oynar. Tıpkı Buffon gibi." şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE YARARLANAMADI"

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinden yararlanamadığını ifade eden Volkan Demirel şunları belirtti:

"Mesut Özil'in futbol yeteneklerini anlatmamıza gerek yok ancak kariyerinizin sonuna geldiğinizde artık eski haliniz gibi olmuyorsunuz. Mesut, Fenerbahçe'ye geldiğinde çok büyük beklentiler vardı. Maalesef beklenen performansı gösteremedi ve Fenerbahçe ondan yararlanamadı. Biraz içine kapanık bir insan ama herkes kendi hayatından sorumludur sonuçta. O dönemde çok fazla sakatlık yaşadı ve onun en büyük sorunu hiçbir zaman tam anlamıyla sağlıklı olmamasıydı. Mesut'u çok seviyorum ve hayatında mutluluklar diliyorum."