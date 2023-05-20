Volkan Demirel, depremi İngiliz basınına anlattı

Yayınlanma: 20.05.2023 - 10:42

Güncelleme: 20.05.2023 - 10:42

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 6 Şubat'ta Hatay'da yaşadıklarını İngiliz basınından Daily Mail'e anlattı.

Sporx'in derlediği habere göre, 5 Şubat'ta Kasımpaşa karşısında alınan galibiyetle sözlerine başlayan Volkan Demirel, "Stadın içinde muhtemelen yüzlerce yıldır hissedilmeyen bir sevgi vardı. Ölüp mutlu olacağım bir gün olsaydı, bundan daha iyisini düşünemezdim." diye konuştu.

"EN ÇOK AĞLADIĞIM GECEYDİ"

Depremde otelde yaşadıkları 100 saniyelik korku ve telaşın ardından tesislere gittiklerini belirten Volkan Demirel, normalde yolun sadece 3 dakika süreceğini ancak o gece yollara dökülen insanlar nedeniyle öyle olmadığını söyledi. Volkan Demirel, "Normalde çok sakin bir insanımdır ama o gece hayatım boyunca en çok ağladığım geceydi" ifadelerini kullandı.

"SON AN OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Depremde kaybettikleri kulübün sportif direktörü Taner Savut ve Christian Atsu gibi isimlerin hatırlatıldığı Volkan Demirel, Kasımpaşa maçında gol atan Atsu için, "Christian kendi inisiyatifiyle şut atmaya karar verdi. Golü attıktan sonra yanına koştum ve onu kaldırdım. Onun için çok mutluydum. Ne yazık ki bunun onu tuttuğum, birlikte kutlama yaptığım ve onun yanında olduğum son an olduğunu bilmiyordum." dedi.

"ONLARI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIM"

Volkan Demirel, başka takımlardan teklifler aldığını ancak geri çevirdiğini söyledi. Genç teknik adam, "Onları terk etmeyeceğime ya da yüzüstü bırakmayacağıma söz verdim. Geri dönüp yardım etmek zorundaydım. Aileler konteynerlerda yaşıyor. Binalar girilemeyecek kadar kırılgan durumda. Hatayspor'un stadyumu depremzedeler için bir sığınak oldu." sözlerini kullandı.

"BENZİN BULAMADIK"

"Sonraki günlerde takımı ve antrenörleri İstanbul'a getirmeye çalıştık" diyen Volkan Demirel, "Takım otobüsünü almamız gerekiyordu ama hiçbir yerde benzin bulamadık. Başka bir sorun daha vardı. Antrenörlerimden biri eşi ve bir yaşındaki bebeği gece hastanedeydi. Onları almaya gittik ama tabii ki ilaç, süt ve benzeri şeylere ihtiyacımız vardı. Neyse ki tüm bu temel ihtiyaçları ve nihayet biraz yakıt bulduk." dedi.

"BAYERN VEYA DORTMUND İLE HAZIRLIK MAÇI"

Almanya'daki takımlara da yardımlarından dolayı teşekkür eden genç hoca, "Özellikle Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Mainz yardım etmek için bir kampanya başlattı" dedi. Volkan Demirel'in, bu ekiplerden biriyle bu yaz bir dostluk maçı yapmayı umduğu belirtildi.