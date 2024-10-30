Volkan Demirel Süper Lig'e geri dönüyor: İşte 8 ay sonraki ilk maçı!

İsmet Taşdemir ile yolları ayıran Süper Lig ekibi Bodrum FK'nin teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile anlaştığı kaydedildi.

Volkan Demirel Süper Lig'e geri dönüyor: İşte 8 ay sonraki ilk maçı!
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DHA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 12:25

Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Volkan Demirel, ilk teknik direktörlük macerasına Fatih Karagümrük'te atılmıştı.

Daha sonra Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel, 3 Mayıs'ta görevinden ayrılmıştı.

VOLKAN DEMİREL, BODRUM FK İLE EL SIKIŞTI

43 yaşındaki çalıştırıcı, 8 aylık aranın ardından Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Bodrum FK, Volkan Demirel ile anlaşma sağladı.

İLK MAÇINDA RAKİBİ ALANYASPOR

Volkan Demirel, yeni takımının başındaki ilk maçına Pazar günü Alanyaspor'a karşı çıkacak.

BODRUM FK 13. SIRADA

Süper Lig'de 10 maçta 10 puan toplayan Bodrum FK, 13. sırada yer alıyor. 


Etiketler: #volkan demirel #Bodrum FK #süper lig #İsmet Taşdemir

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