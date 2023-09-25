Volkan Demirel'den galibiyet açıklaması... '1 dakika bile düşünmedim'

Yayınlanma: 25.09.2023 - 23:13

Güncelleme: 25.09.2023 - 23:13

Atakaş Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, 3-2 kazandıkları Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı yorumlayan Volkan Demirel, "Açıkçası ben arkadaşlarımı tebrik ederim. Maçın bir dakikasında bile kaybedeceğimizi, berabere kalacağımızı düşünmedim. Gerçekten inanılmaz bir mücadele gösterdiler. Trabzonspor inanılmaz moralliydi. Trabzonspor'u iyi anlattığımızı düşünüyorum. Uzun topla şişirip, ikinci topu alıp kaleye gitmek isteyen bir Trabzonspor vardı. 60-65'ten sonra düşeceklerini biliyorduk. Çok çalışıyoruz. Fiziksel olarak çok iyiyiz. Rakip takımları iyi analiz ediyoruz. Geçmiş maçlarda ligin üst sırasında yer alan takımlarla oynadık. Alanya maçı hariç, futbol olarak daha üstün olan bizdik. 11 golümüz oldu. 10 puana yükseldik. Geçen haftaki ve Adana Demirspor maçı farklı olsa farklı şeyler konuşuyorduk. Geçilen zorluklardan sonra bu takımın buralara gelmesi mucize. Bu takıma herkes teşekkür etmeli. Sahamız, tesisimiz yok, hiçbir şey yok ama kimle oynarsak oynayalım saygı duyulması gereken bir takım olmamız gerektiğini gösterdik" diye konuştu.

"KONUŞURKEN DUYGULANIYORUM"



Volkan Demirel, ''Takımdaki bütün oyuncuların neler yapabileceğini biliyorum. Bu takımı ben kurdum. Herkesin sahada ne yapacağını biliyorum. Onlara sadece bunu söyledim. Oynayan taraf bizdik. Adaletli bir maç oldu. Kazanmayı hak eden taraf bizdik. Hak edilen bir galibiyet aldık" dedi.

Volkan Demirel sözlerini son olarak, ''Konuşurken duygulanıyorum. Ben hepsiyle gurur duyuyorum. Çok doluyuz yaşadıklarımız, olanlar, bitenler... Hala bir şeyler yapıyoruz. Bugün 12'den beri dışarıda oyuncuların antrenman sahasını aramaya çalıştım. 4'te geldim otele. Bunları anlatıp insanları üzmek istemiyorum. Bilinmeyen çok şey var. Ama bu takım gerçekten hak ettiği yerlere gelecek'' diye noktaladı.