Volkan Demirel'den hakem Meler ile ilgili açıklama!
Maçı yorumlayan eski futbolcu Volkan Demirel, "Volkan Demirel, "Sayın başkanı dinledik çok tepkili tabii ki ancak ben bugün (dün) hakemin çok da yanlış bir karar verdiğini düşünmüyorum" dedi.
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Volkan Demirel, BeIN Sports'ta sarı lacivertli ekibin Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yendiği maçı değerlendirdi.
Galatasaraylı taraftarların yaptığı Squid Game dizisi temalı koreografiye değinen Demirel, "Galatasaray taraftarları bir Kore dizisi için koreografi yapmışlar ama sahada bir Koreli olduğunu unutmuşlar. Kim-Min Jae, bugün en iyi oyunculardan biriydi. Eğer koreografi buysa, bugün bu oyun lanse edildiyse, bunun baş rol oyuncusu Kim'dir." dedi.
Volkan şöyle konuştu:
"İki takım da kazanmak istedi. Fenerbahçe topa daha çok hakim olan, daha oyunu kendi istediği gibi oynamaya çalışan, ta ki 70. dakikaya kadar...
70. dakikada Fenerbahçe takımı yine 4'lü sistemden yine 3'lü sisteme döndü. Teknik direktörün kafasındaki oyun ya da önceden düşündüğü plan bu muydu bilemiyoruz. O sırada Galatasaray'ın oyunu ele geçirdiğini gördük. Bugünkü hak kimindi derseniz bugünkü hak Fenerbahçe'nindi."
Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler hakkında da yorum yapan Volkan Demirel, "Sayın başkanı (Galatasaray Başkanı Burak Elmas) dinledik çok tepkili tabii ki ancak ben bugün hakemin çok da yanlış bir karar verdiğini düşünmüyorum. Saha içerisinde de çok net bir durum olduğunu düşünmüyorum" dedi.
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