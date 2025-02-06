Volkan Demirel'den 6 Şubat paylaşımı: 'Sabahı olmayan bir geceye uyandık'

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem, 11 ilimizde büyük yıkıma neden olurken 53 bin 537 yurttaşımız hayatını kaybetti. Volkan Demirel, bu büyük acının ikinci yıl dönümünde duygularını sosyal medya hesabından paylaştı.

Volkan Demirel'den 6 Şubat paylaşımı: 'Sabahı olmayan bir geceye uyandık'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.02.2025 - 14:28

Teknik direktör Volkan Demirel, 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketi ile ilgili duygu dolu bir paylaşımda bulundu.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Demirel, "Sabahı olmayan bir geceye uyandık ve hala o sabahı bekleyen insanlarımız var, çoğumuz için hayatlarımızın sonsuza kadar değiştiği bir gündü. Yaşadıklarımızı kelimelere dökmek çok zor. Önlemlerin alınması ve bir daha böyle acıların yaşanmaması tek temennim. Kaybettiklerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, geride kalanlara eski hayatlarına dönebilmeleri için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel, yıkıcı depremin yaşandığı tarihte Hatayspor'da teknik direktörlük görevini sürdürüyordu.


Etiketler: #volkan demirel #6 Şubat #Kahramanmaraş depremi

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