Volkan Demirel'e eşi Zeynep Sever Demirel'den uyarı: Kiloya dikkat et
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'la 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Volkan Demirel'i kutlayan eşi Zeynep Sever Demirel, esprili bir paylaşımda bulundu.
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Volkan Demirel’i ilk tebrik eden eşi Zeynep Sever Demirel oldu.
'HATAY'DA KİLOYA DİKKAT ET'
Zeynep Sever Demirel paylaşımında, "Yolun başarılarla dolu olsun hocam. Aylardır Hatay çok güzelmiş gezmeye gidelim diyorduk arkadaşlarla kısmet. Sine seviyoruz. Gururlandır hepimizi (Sadece kiloya dikkat et)" ifadelerini kullanarak uyarıda bulundu.
Sezona Serkan Özbalta yönetiminde başlayan Hatayspor, ligde geride kalan 7 haftada oynadığı 6 maçta 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 1 puanla son sırada yer aldı.
Son yılların flaş takımı olan Hatayspor’da Ömer Erdoğan sonrası göreve gelen Serkan Özbalta, beklentilerin çok altında kalınca yolların ayrılmasına karar verildi ve en son Fatih Karagümrük’ü çalıştıran Volkan Demirel ile anlaşma sağlandı.
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