Wanda Nara Galatasaray'ı Ali Sami Yen'de seyretti

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Ofspor ile karşılaştığı maçta, Mauro Icardi'nin ayrıldığı isim Wanda Nara tribündeki yerini aldı.

cumhuriyet.com.tr
08 Kasım 2022 Salı, 21:33
Wanda Nara Galatasaray'ı Ali Sami Yen'de seyretti
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Galatasaray'ın Türkiye Kupası 4. Turu'nda kendi sahasında Ofspor'u konuk ettiği mücadelede sürpriz bir ziyaretçisi vardı.

Mauro Icardi'nin ayrıldığı eşi Wanda Nara, Ofspor maçı için Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndaydı.

Arjantinli yıldız Icardi ise karşılaşma kadrosunda yer almadı.


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