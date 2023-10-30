Wanda Nara hastalığını açıkladı: 'Şimdi adını koydum'

Yayınlanma: 30.10.2023 - 10:41

Güncelleme: 30.10.2023 - 10:53

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, Hola'ya bir röportaj verdi.

Wanda Nara, hastalığı için, "Ben lösemiyim. İlk başlarda 'Bende bir şey var' diyordum, sonra ona hastalık demeyi başardım. Şimdi de adını koydum" diye konuştu.

Wanda Nara'nın lösemi olduğunu ilk olarak Jorge Lanata isimli gazeteci açıklamıştı. Wanda Nara, Arjantinli gazeteci hakkında da açıklamalarda bulundu.

Nara, "Her hafta Fundaleu'dan doktorum Dr. Miguel Pavlovsky'ye gönderilen testlerim var. Ayrıca hastalığın seyrine göre değişen bir tedavi görüyorum. Her hafta sonuçları almaya gittiğimde nefesim kesiliyor. Bu hassas bir konu özel kalmasını tercih ederdim ama anlıyorum. Lanata'yı şikayet etmemeye karar verdim. O bir gazeteci ve eğer bilgi ona ulaştıysa bunu yayınlaması gerekirdi" sözlerini sarf etti.

TEDAVİSİ ARJANTİN'DE SÜRÜYOR

Wanda'nın tedavisi, tıbbi bakım almayı seçtiği Buenos Aires'teki uzmanlaşmış bir hematoloji merkezi olan Fundaleu'da devam edecek.

İLK BAŞLARDA GİZLİ TUTTU

Onkolojik bir hastalıktan söz edilmesine rağmen, Wanda hastalığının spesifik adını gizli tutmayı tercih etmişti. Ancak Telefé'ye verdiği bir röportajda, kendisine verilen haberin "tüm aile için bir şok" olduğunu itiraf etmişti.

ÇOCUKLARI, ANNESİNE DESTEK VERİYOR

Çocuklarının habere tepkisine gelince, röportajda söylediği gibi, başlangıçta kafaları karışmış, ancak dürüst bir açıklamadan sonra durumu anlamışlar ve bu zor süreçte ona eşlik ediyorlar.