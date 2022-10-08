Wanda Nara: Icardi'nin takım arkadaşı soyunma odasında beni sıkıştırdı
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın eski bir açıklaması gündeme geldi. Nara, ülkesinde jüri üyeliği yaptığı televizyon programının geçen aylarda yayınlanan bir bölümünde, eşinin eski takım arkadaşı Dani Osvaldo'nun kendisini soyunma odasında sıkıştırdığını söyledi.
Geçen haftalarda eşi Wanda Nara ile ayrıldığı yönündeki haberler gündemi sarsan Mauro Icardı, bu sefer de Wanda Nara'nın bir televizyon programında yaptığı itiraf nedeniyle gündeme geldi.
Ülkesi Arjantin'de yayımlanan "Maskenin ardındaki kim?" programında jüri üyeliği yapan Wanda Nara, geçen aylarda yayınlanan bölümünde bir itirafta bulundu.
"BENİ SIKIŞTIRDI"
Ünlü isim, geçen yıllarda Icardı'nin Inter'den takım arkadaşı Dani Osvaldo'nun kendisini soyunma odasında sıkıştırdığını ve asıldığını iddia etti.
Nara, Osvaldo'nun stadyumdaki VIP odada kendisini etkilemeye çalıştığını ve aşkını ilan ettiğini söyledi. Taraftarlar ise Wanda Nara'nın anlattığı olayın 2014-2015 sezonunda yaşandığını tahmin etti.
OSVALDO-ICARDI GERGİNLİĞİ
O yıl Icardi ve Osvaldo, Icardi'nin pas vermek yerine kendisinin topa vurmak istemesi üzerine saha içinde gerginlik yaşamıştı.
Osvaldo ise daha sonra yaptığı açıklamada "Arkadaşlarım engel olmasa onu yumruklayacaktım" demişti.
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