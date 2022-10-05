Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi için Real Madrid iddiası!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın futbolcusu Mauro Icardi'nin yaz transfer döneminde İspanyol kulüp Real Madrid'e önerildiği belirtildi.
Galatasaray'ın son dönemde en çok tartışılan isimlerinden biri olan Arjantinli golcü Mauro Icardi ile ilgili El Nacional gazetesi ilginç bir haber paylaştı.
Habere göre; Icardi, yaz transfer döneminde PSG tarafından Real Madrid'e teklif edildi. PSG, kendileri için çok büyük sorun haline gelen futbolcusunu göndermek için maddi açıdan da tüm kolaylıkları yapma konusunda istekliydi. Ancak Real Madrid'in İtalyan Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 29 yaşındaki golcü oyuncunun soyunma odasındaki iyi atmosferi bozacağını düşünerek bu transferi veto etti.
BAŞKAN PEREZ DE VAZGEÇTİ
Real Madrid Başkanı Florentino Perez de hocasının kararına uyarak bu transferi yapmadı. Ancelotti'nin bu kararı sonrası Icardi, G.Saray'a imza attı.
Ancak Galatasaray'da da sorunları devam etti. 29 yaşındaki oyuncu yeni takımında sadece 28 dakika oynayabildi. Hatta Wanda Nara ile barışmak için Arjantin'e uçtu. Bu yaşanan olaylar Real Madrid'in Icardi'yi reddetmekte ne kadar haklı olduğunu ortaya koymuş oldu. Haberde ayrıca PSG yıldızı Lionel Messi'nin Icardi'yi takımda istemediği ayrıntısına da yer verildi.
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