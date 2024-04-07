Wanda Nara'dan flaş Süper Kupa paylaşımı!

Yayınlanma: 07.04.2024 - 22:22

Güncelleme: 07.04.2024 - 22:29

Süper Kupa'da, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ancak Sarı-Lacivertli ekibin sahadan çekilmesiyle yarıda kalan maç sonrası bir paylaşımda Wanda Nara'dan geldi.

Futbolun korkaklar için olmadığını söyleyen Wanda Nara şu paylaşımda bulundu:

"Futbol cesurlar içindir, tebrikler Mauro Icardi! Şampiyon"