Wanda Nara'dan flaş Süper Kupa paylaşımı!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Süper Kupa sonrasında olay bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 22:22
Wanda Nara'dan flaş Süper Kupa paylaşımı!
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Süper Kupa'da, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ancak Sarı-Lacivertli ekibin sahadan çekilmesiyle yarıda kalan maç sonrası bir paylaşımda Wanda Nara'dan geldi.

Futbolun korkaklar için olmadığını söyleyen Wanda Nara şu paylaşımda bulundu:

"Futbol cesurlar içindir, tebrikler Mauro Icardi! Şampiyon"


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