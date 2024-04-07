Wanda Nara'dan flaş Süper Kupa paylaşımı!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Süper Kupa sonrasında olay bir paylaşımda bulundu.
Süper Kupa'da, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ancak Sarı-Lacivertli ekibin sahadan çekilmesiyle yarıda kalan maç sonrası bir paylaşımda Wanda Nara'dan geldi.
Futbolun korkaklar için olmadığını söyleyen Wanda Nara şu paylaşımda bulundu:
"Futbol cesurlar içindir, tebrikler Mauro Icardi! Şampiyon"
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