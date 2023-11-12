Wanda Nara'dan Icardi itirafı! 'Çılgına dönmüştü'
Galatasaraylı futbolcu Maruo Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantin'de katıldığı bir televizyon programında hastalığına dair konuştu. Hastalığını öğrenince Icardi'nin hemen tedavi yöntemlerini aradığını belirten Nara, "Birlikte 10. yılımızı kutlamadan hemen önce, bana hastalık teşhisi (lösemi) konduğunda hastanede olduğumu hatırlıyorum. Sabah 4'te kalktım ve Mauro'yu telefonunda tedavi ararken buldum. Çılgına dönmüştü, uyuyamıyordu" ifadelerini kullandı.
Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantinli futbolcu ile olan ilişkisini anlattı.
Arjantin'de yayımlanan Yıldızlarla Dans yarışmasında konuşan Nara, "Birlikte çok şey yaşadık ve uzun zaman sonra gerçek sevginin ne olduğunu gördüm. Biri hasta olduğunda geceleri uyandığını görüyorum. Şimdi ben orada (İstanbul'da) olmadığım için antrenman yapıyor ve sonra çocuklarla vakit geçiriyor" sözlerini kullandı.
"ÇILGINA DÖNMÜŞTÜ"
Wanda Nara, hastalığını öğrenen Icardi'nin hemen telefonundan tedavi yöntemlerini arattığını söylerken, "Birlikte 10. yılımızı kutlamadan hemen önce, bana hastalık teşhisi (lösemi) konduğunda hastanede olduğumu hatırlıyorum. Sabah 4'te kalktım ve Mauro'yu telefonunda tedavi ararken buldum. Çılgına dönmüştü, uyuyamıyordu. Orada, size söylenen, "İyi günde kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta" sözünü anlıyorsunuz. Hayat sizi gerçek aşkı görebileceğiniz durumlarla karşı karşıya getiriyor" dedi.
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