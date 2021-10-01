Watford teknik direktörü Xisco Munoz Ozan Tufan'ı yorumladı
Watford Teknik Direktörü Xisco Munoz, Ozan Tufan'ın geride kalan zamandaki performansını değerlendirdi.
Watford Teknik Direktörü Xisco Munoz, milli futbolcu Ozan Tufan hakkında görüşlerini belirtti.
Ozan Tufan'ın gelişmek için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu belirten Munoz, "Takımımıza neler verebileceğini biliyoruz. Bazen oyuncuların biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Premier Lig'in seviyesini bildiğimiz için her gün kendini geliştirmesi ve sıkı çalışmaya devam etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Ozan Tufan, yeni transfer olduğu İngiltere'nin Watford kulübünde geçtiğimiz maçta oyuna sonradan girmişti ve lige uyum sağlayabileceğinin emarelerini göstermişti. 25 Eylül'de New Castle United ile oynanan maç 1-1 beraberlik ile sonuçlanmıştı.
Watford'un bir sonraki maçı ise Leeds United ile yarın TSİ 17.00'de oynanacak.
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