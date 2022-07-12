Watford U23 Teknik Direktörü Ömer Rıza'dan Tiago Çukur değerlendirmesi

12 Temmuz 2022 Salı, 11:00

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği 19 yaşındaki milli futbolcu Tiago Çukur'un öne çıkan özelliklerini Watford U23 Teknik Direktörü Ömer Rıza Fanatik’e anlattı.

"TÜM ÖZELLİKLERE SAHİP"

Ömer Rıza, "Tiago Çukur'u Hollanda'da keşfedip Watford'a getirdim. Bir kulüp arıyordu ve kadromuza eklemek için 9 numara olarak doğru bir profile sahipti. Ön plana çıkan yönleri gücü, baskı altında topu saklayabilme yeteneği ve değişik tarzlarda goller atabilmesi. Mental anlamda gelişmesi gerekiyor. Bazen maçlarda ve idmanlarda istediği bir şeyi yapamayınca, adeta hüsrana uğruyor ve bu onu çok etkiliyor. Performansı düşüyor. Bunu aşması lazım. Fenerbahçe , iyi bir 9 numara olmak için gereken tüm özelliklere sahip bir oyuncu aldı. Dediğim gibi mental anlamda da gelişirse, Fenerbahçe için çok iyi bir transfer olur" ifadelerini kullandı.

Geçen sezonu Doncaster Rovers'ta kiralık olarak geçiren Tiago, çıktığı 23 lig maçında 1 gol kaydetti.