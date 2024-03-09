Werder Bremen - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 25. hafta karşılaşmasında deplasmanda Werder Bremen ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 11:07
Werder Bremen - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 25. hafta heyecanı yaşanıyor. 

Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Ole Werner'in ekibi Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek.

WERDER BREMEN - BORUSSIA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Weserstadion'da oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

WERDER BREMEN - BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Deniz Aytekin'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 1'den naklen yayımlanacak.

Werder Bremen, ligde oynadığı son maçta Hoffenheim deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. 

Borussia Dortmund ise deplasmanda Union Berlin'i 2-0 mağlup etmişti. 


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