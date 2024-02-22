Thomas Meunier'den Trabzonspor'a büyük övgü: 'Dortmund'da bile yok'

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Belçikalı futbolcusu Thomas Meunier, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Meunier, bordo-mavili takımın tesislerini överken, "Trabzon, batı şehirleri gibi olan bir şehir. İnsanlar çok kibar. Tesisler çok profesyonel. Dortmund'da bile böyle imkanları bazen bulamıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 16:23
Thomas Meunier'den Trabzonspor'a büyük övgü: 'Dortmund'da bile yok'
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Trabzonspor'un yeni transferi Thomas Meunier, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Meunier'in açıklamaları şu şekilde:

"Hocamızla yaptığımız görüşme sonrasında buraya gelmeye ikna oldum. 5 dakika içinde gelme kararını aldım. Hocamız, 'Deneyeceğiz, çabalayacağız.' şeklinde konuşmadı. 'Yapacağız.' dedi. Özgüven ve hırs benim aradığım şeydi."

"İKİNCİ GOLDE HER ŞEY DOĞRUYDU"

"Pendikspor maçında ikinci golde bütün hareketlenmeler, bütün takım arkadaşlarımın yaptığı koşular doğruydu. Bunlar tekrarlanmış şeyler. Herkes bunun bilincinde olarak görevini yapıyor. Burada övülmesi gereken noktalardan birisi de takımda gördüğüm disiplin ve adanmışlık."

"Hırsı seven birisiyim. Hırslı olan insanları da severim. Hocamız ile yaptığım görüşmede en az üçüncülük hedefi ve kupayı kazanacağımızı söyledi. Bunu ifade ederken deneyeceğiz veya çabalayacağız tarzı konuşmadı. Bunları yapacağımızı belirtti. Bu da beni etkileyen önemli bir detay oldu. Özgüven ve hırs beni etkiler. Takım olarak neyi başarabileceğimizi ve neler iyi yapabileceğimizin farkındayız."

"TRABZON BEKLEDİĞİMDEN DAHA İYİ"

"Beklentimden çok daha iyi bir şehir gördüm. Trabzon, batı şehirleri gibi olan bir şehir. İnsanlar çok kibar. Tesisler çok profesyonel. Dortmund'da bile böyle imkanları bazen bulamıyorsunuz. Türkiye Ligi'nin hak ettiği değeri görmeyen liglerden biri olduğunu düşünüyorum."


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