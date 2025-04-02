Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Alman Pascal Müller oldu.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre müsabakanın VAR hakemliğini Alman Pascal Müller yapacak.
DİĞER MAÇIN DA HAKEMİ BELLİ OLDU
Ayrıca günün diğer maçı olan Trabzonspor - Sipay Bodrum FK maçının var hakemi Nathan Verboomen oldu.
Fenerbahçe - Galatasaray maçı bu akşam saat 20.45'te oynanacak. Trabzonspor - Sipay Bodrum FK maçı ise 17.45'te başlayacak.
Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #var hakemi
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