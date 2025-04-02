Yayınlanma: 02.04.2025 - 12:06

Güncelleme: 02.04.2025 - 12:20

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre müsabakanın VAR hakemliğini Alman Pascal Müller yapacak.

DİĞER MAÇIN DA HAKEMİ BELLİ OLDU

Ayrıca günün diğer maçı olan Trabzonspor - Sipay Bodrum FK maçının var hakemi Nathan Verboomen oldu.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı bu akşam saat 20.45'te oynanacak. Trabzonspor - Sipay Bodrum FK maçı ise 17.45'te başlayacak.