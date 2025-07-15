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Wesley Sneijder'in oğlu profesyonel sözleşme imzaladı!

Wesley Sneijder'in oğlu profesyonel sözleşme imzaladı!

15.07.2025 15:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Wesley Sneijder'in oğlu profesyonel sözleşme imzaladı!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder'in 18 yaşındaki oğlu Jessey Sneijder, FC Utrecht ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Daha öncesinde Avrupa'nın büyük takımları ve ülkemizde de Galatasaray'da top koşturmuş Wesley Sneijder'in oğlu profesyonel sözleşmeye imza attı.

Wesley Sneijder'in oğlu Jessey Sneijder, FC Utrecht ile profesyonel sözleşme imzaladı.

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Jessey Sneijder FC Utrecht'e 3 yıllığına imza attı.

"İLK SÖZLEŞMEMİ İMZALAMAK BİR ÖDÜL"

FC Utrecht ile profesyonel sözleşme imzalamasından sonra açıklamalarda bulunan Jessey Sneijder, "Bu gerçekleşen bir rüya. FC Utrecht Akademisi'ne katıldığımdan beri bu ana ulaşmak için çok çalıştım. İlk profesyonel sözleşmemi imzalamak bir ödül gibi geliyor, aynı zamanda yeni bir adımın başlangıcı" dedi

İlgili Konular: #galatasaray #Wesley Sneijder #Utrecht

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