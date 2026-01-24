West Ham'a hayat veren galibiyet

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.01.2026 17:57:00
Sunderland'i 3-1 yenen West Ham, İngiltere Premier Lig'de üst üste ikinci galibiyetini aldı ve küme kalma yolunda umutlandı.

West Ham United, İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Sunderland'i konuk etti. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maç ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

West Ham'a galibiyeti getiren goller ilk yarıda geldi. Londra ekibi 14. dakikada Crysencio Summerville, 28. dakikada Jarrod Bowen (penaltıdan) ve 43. dakikada Mateus Fernandes ile ağları havalandırdı. Sunderland'in tek golünü 66'da Brian Brobbey attı.

Nuno Espirito Santo'nun öğrencileri üst üste ikinci galibiyetini aldı. Puanını 20'ye çıkararak 18. sırada yer alan West Ham kümede kalma yolunda umutlarını artırdı. 33 puanlı Sunderland ise 9. basamakta yer alıyor.

