West Ham'dan 30 milyon Euro'luk transfer

5.01.2026 16:23:00
West Ham United, Lazio'nun golcüsü Taty Castellanos'u 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı kadrosuna kattı.

West Ham United, Lazio'nun Arjantinli forveti Taty Castellanos'u kadrosuna kattı.

İngiliz kulübü, bu transfer için Lazio'ya 30 milyon Euro bonservis ödemeyi taahhüt etti. Arjantinli golcü, West Ham ile 4.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Castellanos, imza sonrası yaptığı açıklamada, "Kişisel olarak benim için çok önemli bir meydan okuma olduğu için çok mutluyum ve takıma elimden geldiğince yardımcı olmak için buraya geldim" dedi.

PERFORMANSI

27 yaşındaki santrfor, bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 11 Serie A maçında 2 gol atıp 3 asist yaptı.

İlgili Konular: #transfer #lazio #west ham united

