West Ham - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
West Ham, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmasında sahasında Freiburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanı sürüyor.
David Moyes yönetimindeki West Ham, sahasında Christian Streich'ın ekibi Freiburg ile karşı karşıya gelecek.
WEST HAM - FREIBURG MAÇI SAAT KAÇTA?
London Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
WEST HAM - FREIBURG MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.
Freiburg'un sahasında oynanan ilk karşılaşma West Ham'ın 1-0'lık mağlubiyetiyle sonuçlandı.
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