West Ham - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

West Ham, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmasında sahasında Freiburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 10:05
West Ham - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu heyecanı sürüyor.

David Moyes yönetimindeki West Ham, sahasında Christian Streich'ın ekibi Freiburg ile karşı karşıya gelecek.

WEST HAM - FREIBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

London Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

WEST HAM - FREIBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.

Freiburg'un sahasında oynanan ilk karşılaşma West Ham'ın 1-0'lık mağlubiyetiyle sonuçlandı.


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