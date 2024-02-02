West Ham United evinde 1 puana razı oldu

İngiltere Premier Lig karşılaşmasında West Ham United ağırladığı Bournemouth ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 07:47
West Ham United evinde 1 puana razı oldu
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İngiltere Premier Lig 22. hafta karşılaşmasında West Ham United konuk ettiği Bournemouth ile 1-1 berabere kaldı.

West Ham United'ın golünü 61. dakikada James Ward-Prowse, Bournemouth'un golünü 3. dakikada Dominic Solanke kaydetti.

West Ham bu beraberlikle puanını 36'ya yükseltirken, Bournemouth'da 26 puana çıktı.

West Ham bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Manchester United ile karşılaşırken, Bournemouth sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.


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