West Ham United evinde 1 puana razı oldu
İngiltere Premier Lig karşılaşmasında West Ham United ağırladığı Bournemouth ile 1-1 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig 22. hafta karşılaşmasında West Ham United konuk ettiği Bournemouth ile 1-1 berabere kaldı.
West Ham United'ın golünü 61. dakikada James Ward-Prowse, Bournemouth'un golünü 3. dakikada Dominic Solanke kaydetti.
West Ham bu beraberlikle puanını 36'ya yükseltirken, Bournemouth'da 26 puana çıktı.
West Ham bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Manchester United ile karşılaşırken, Bournemouth sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Rehin alınan kadının mesajları ortaya çıktı
- İYİ Parti harekete geçti
- Uyudukları sırada ev çöktü!
- Soruşturmada yeni gelişme!
- Açıktan şeriatı savundu!
- Yalan Dünya'nın Tülay'ı İrem Sak'tan 'pavyon' yorumu!
- İstanbul'un ocak ayı enflasyonu belli oldu
- Benzine dev zam pompaya yansıdı!
- Adaylık AKP'ye bırakılmıştı!
- Zabıta müdürü görevden alındı