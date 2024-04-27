West Ham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 35. hafta maçında deplasmanda West Ham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 11:21
West Ham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, deplasmanda David Moyes'un ekibi West Ham ile karşı karşıya gelecek.

WEST HAM - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Londra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.

WEST HAM - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

West Ham, ligde oynadığı son maçta Crystal Palace deplasmanından 5-2'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı. 

Liverpool ise deplasmanda karşılaştığı Everton'a 2-0 mağlup olmuştu. 


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