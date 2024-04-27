West Ham - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 35. hafta maçında deplasmanda West Ham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, deplasmanda David Moyes'un ekibi West Ham ile karşı karşıya gelecek.
WEST HAM - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Londra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 14:30'da başlayacak.
WEST HAM - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
West Ham, ligde oynadığı son maçta Crystal Palace deplasmanından 5-2'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Liverpool ise deplasmanda karşılaştığı Everton'a 2-0 mağlup olmuştu.
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