West Ham United, Aaron Wan-Bissaka transferini resmen açıkladı: Bonservis bedeli ortaya çıktı!

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Manchester United forması giyen İngiliz oyuncu Aaron Wan-Bissaka'yı renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2024 - 16:16
West Ham United, Aaron Wan-Bissaka transferini resmen açıkladı: Bonservis bedeli ortaya çıktı!
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İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Manchester United'ın sağ beki Aaron Wan-Bissaka'yı kadrosuna kattı.

West Ham United Kulübü, 26 yaşındaki İngiliz futbolcuyla 7 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

BONSERVİS BEDELİ 15 MİLYON STERLİN

İngiltere basınında, transferin 15 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Kariyerine Crystal Palace'ta başlayan Wan-Bissaka, 2019'da 50 milyon sterlin karşılığında Manchester United'a transfer olmuştu.

Wan-Bissaka, Manchester United formasıyla 5 sezonda 190 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.


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