West Ham United, Aaron Wan-Bissaka transferini resmen açıkladı: Bonservis bedeli ortaya çıktı!
İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Manchester United forması giyen İngiliz oyuncu Aaron Wan-Bissaka'yı renklerine bağladı.
İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Manchester United'ın sağ beki Aaron Wan-Bissaka'yı kadrosuna kattı.
West Ham United Kulübü, 26 yaşındaki İngiliz futbolcuyla 7 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
BONSERVİS BEDELİ 15 MİLYON STERLİN
İngiltere basınında, transferin 15 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.
Kariyerine Crystal Palace'ta başlayan Wan-Bissaka, 2019'da 50 milyon sterlin karşılığında Manchester United'a transfer olmuştu.
Wan-Bissaka, Manchester United formasıyla 5 sezonda 190 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.
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