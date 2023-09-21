West Ham United - Backa Topola maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
West Ham United, UEFA Avrupa Ligi A Grubu ilk maçında kendi sahasında Backa Topola'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor.
David Moyes yönetimindeki West Ham United, kendi sahasında Zarko Lazetic'in ekibi Backa Topola ile karşılaşacak.
WEST HAM UNITED - BACKA TOPOLA MAÇI SAAT KAÇTA?
Londra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
WEST HAM UNITED - BACKA TOPOLA MAÇI HANGİ KANALDA?
Slovak hakem Filip Glova'nın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
West Ham United, İngiltere Premier Lig'de oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Manchester City'ye 3-1 mağlup olmuştu.
Backa Topola ise Sırbistan Ligi'nde kendi sahasında ağırladığı Zeleznicar'ı 6-3 mağlup etmişti.
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