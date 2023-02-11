West Ham United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 11:29

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 11:29

İngiltere Premiler Lig'de heyecan devam ediyor.

Graham Potter yönetimindeki Chelsea, deplasmanda West Ham United ile karşılaşacak.

WEST HAM UNITED - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Londra Stadyumu'nda oynanacak derbi mücadelesi TSİ 15:30'da başlayacak.

WEST HAM UNITED - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?



İngiliz hakem Craig Pawson'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Chelsea, ligde son oynadığı mücadelede kendi evinde konuk ettiği Fulham ile 0-0 berabere kalmıştı.

West Ham United ise Newcastle United deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.