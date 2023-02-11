West Ham United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında deplasmanda West Ham United ile karşılaşacak. Londra derbisi TSİ 15:30'da başlayacak.
İngiltere Premiler Lig'de heyecan devam ediyor.
Graham Potter yönetimindeki Chelsea, deplasmanda West Ham United ile karşılaşacak.
WEST HAM UNITED - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
Londra Stadyumu'nda oynanacak derbi mücadelesi TSİ 15:30'da başlayacak.
WEST HAM UNITED - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Craig Pawson'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Chelsea, ligde son oynadığı mücadelede kendi evinde konuk ettiği Fulham ile 0-0 berabere kalmıştı.
West Ham United ise Newcastle United deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yıkılan apartmanın sahibi baba oğul yurtdışına kaçtı
- Çağatay Ulusoy'dan deprem bölgesine yardım
- Deniz Baykal yaşamını yitirdi
- Sahibi kaçarken yakalandı
- İmamoğlu'nun 1999'daki videosu ortaya çıktı
- Reyhanlıoğlu ailesinin ne iş yaptığı ortaya çıktı
- Can kaybında büyük artış
- Tarkan'dan Haluk Levent'e destek: 'Yanındayım!'
- ABD, Alaska üzerinde tanımlanamayan bir nesne vurdu
- Şahan Gökbakar'dan 'yayını kesen' TRT Haber'e sert tepki