West Ham United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında deplasmanda West Ham United ile karşılaşacak. Londra derbisi TSİ 15:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 11:29
West Ham United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premiler Lig'de heyecan devam ediyor.

Graham Potter yönetimindeki Chelsea, deplasmanda West Ham United ile karşılaşacak.

WEST HAM UNITED - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? 

Londra Stadyumu'nda oynanacak derbi mücadelesi TSİ 15:30'da başlayacak.

WEST HAM UNITED - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Craig Pawson'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Chelsea, ligde son oynadığı mücadelede kendi evinde konuk ettiği Fulham ile 0-0 berabere kalmıştı.

West Ham United ise Newcastle United deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.


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