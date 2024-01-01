West Ham United'dan Tomas Soucek kararı!

Yayınlanma: 01.01.2024 - 21:24

Güncelleme: 01.01.2024 - 21:24

Premier Lig ekibi West Ham United, orta saha oyuncusu Tomas Soucek'in sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki başarılı ön libero ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

182 MAÇ FORMA GİYDİ

2020 yılında Slavia Prag ekibinden 16 milyon Euro karşılığında West Ham'a katılan Soucek, İngiliz ekip ile çıktığı 182 karşılaşmada 30 gol, 9 asistlik performans sergiledi.