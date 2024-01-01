West Ham United'dan Tomas Soucek kararı!

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United çek futbolcusu Tomas Soucek ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2024 - 21:24
West Ham United'dan Tomas Soucek kararı!
Abone Ol google-news

Premier Lig ekibi West Ham United, orta saha oyuncusu Tomas Soucek'in sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki başarılı ön libero ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

182 MAÇ FORMA GİYDİ

2020 yılında Slavia Prag ekibinden 16 milyon Euro karşılığında West Ham'a katılan Soucek, İngiliz ekip ile çıktığı 182 karşılaşmada 30 gol, 9 asistlik performans sergiledi.


Tomas Soucek west ham united Sözleşme İngiltere Premier Lig

İlgili Haberler

Yunus Akgün'lü Leicester City, Huddersfield Town'a acımadı: 3 puana 4 golle ulaştı!

Yunus Akgün'lü Leicester City, Huddersfield Town'a acımadı: 3 puana 4 golle ulaştı!
İtalyan efsane Gianluigi Buffon'dan futbol için tarihi öneri! 'Kale boyutları değişebilir'

İtalyan efsane Gianluigi Buffon'dan futbol için tarihi öneri! 'Kale boyutları değişebilir'
Spor dünyası yasta: Ugandalı atlet Benjamin Kiplagat, bıçaklanarak öldürüldü

Spor dünyası yasta: Ugandalı atlet Benjamin Kiplagat, bıçaklanarak öldürüldü

En Çok Okunan Haberler