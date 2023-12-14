West Ham United - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
West Ham United, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 6. hafta maçında kendi sahasında Freiburg ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor.
David Moyes yönetimindeki West Ham United, kendi sahasında Christian Streich'ın ekibi Freiburg ile karşı karşıya gelecek.
WEST HAM UNİTED - FREİBURG MAÇI SAAT KAÇTA?
Londra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
WEST HAM UNİTED - FREİBURG MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekizli hakem Joao Pinheiro'nun yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
West Ham United, grupta oynadığı son maçta Backa Topola deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Freiburg ise kendi sahasında ağırladığı Olympiakos'u 5-0 mağlup etmişti.
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