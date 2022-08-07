West Ham United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de sezonun ilk haftası West Ham United - Manchester City maçı ile sona eriyor. West Ham United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de 2022-2023 sezonu resmen başladı. Geçen sezonun iddialı takımlarından West Ham United, yeni dönemin ilk haftasında Manchester City'yi ağırlıyor.
WEST HAM UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Birinci haftanın kapanış müsabakasında West Ham United, 7 Ağustos Pazar günü (bugün) 18.30'da Manchester City'yi ağırlıyor.
WEST HAM UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
West Ham United - Manchester City karşılaşması, beIN Sports 3 kanalında canlı yayımlanacak.
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