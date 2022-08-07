West Ham United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de sezonun ilk haftası West Ham United - Manchester City maçı ile sona eriyor. West Ham United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2022 Pazar, 10:42
West Ham United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 2022-2023 sezonu resmen başladı. Geçen sezonun iddialı takımlarından West Ham United, yeni dönemin ilk haftasında Manchester City'yi ağırlıyor. 

WEST HAM UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Birinci haftanın kapanış müsabakasında West Ham United, 7 Ağustos Pazar günü (bugün) 18.30'da Manchester City'yi ağırlıyor.

WEST HAM UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

West Ham United - Manchester City karşılaşması, beIN Sports 3 kanalında canlı yayımlanacak. 



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