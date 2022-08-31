West Ham United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de 5. hafta Londra derbisine sahne olacak. Tottenham, zorlu mücadelede West Ham United'a konuk olacak. Karşılaşma saat 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:37
West Ham United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Premier Lig'de 5. hafta heyecanı devam ediyor.

Londra derbisinde ev sahipliği yapacak mücadelede West Ham United, kendi sahasında Tottenham'ı ağırlayacak.

Saat 21:45'te başlayacak derbi mücadelesi beIN Sports Max 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Tottenham, ligin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Nottingham Forest'ı 2-0 mağlup etmişti.

West Ham United ise deplasmanda Aston Villa'yı 1-0 mağlup etmişti.


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