West Ham United'dan Declan Rice'a 8 yıllık sözleşme!

11 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:38

Declan Rice'ın adı sık sık Manchester United ve Chelsea gibi dev kulüpler ile anılırken West Ham United'ın oyuncuya yeni bir teklif sunduğu iddia edildi.

İngiliz radyosu talkSPORT'un haberine göre, West Ham United, sözleşmesi iki yıl sonra bitecek olan Declan Rice ile 2030 yılına kadar anlaşma imzalamak istiyor.

HAFTALIK 200 BİN STERLİN

Haberde, West Ham United'ın 23 yaşındaki oyuncuya haftalık 200 bin sterlin maaş teklif ettiği belirtildi. Sözleşme detaylarında ise ülkedeki yıllık enflasyon oranında maaş artışı olacağına dair bir madde olduğu belirtildi.

Öte yandan İngiliz temsilcisinin, 150 milyon sterlin değerinde bir teklif gelmesi halinde Declan Rice'ın ayrılmasına izin vereceğinden bahsedildi. Ayrıca kulüp yetkilileri, istenilen rakamın yaz transfer döneminde teklif edilmeyeceğinden emin olduklarını söyledi.

LONDRA'DAN AYRILMADI

Declan Rice, 2013 yılında Chelsea'nin altyapısından ayrılarak West Ham United'a transfer oldu ve 2017'de A takıma yükseldi.

İngiliz oyuncu, bu sezon West Ham United formasını 48 maçta giyerken 5 gol ve 4 asist kaydetti.