Wigan Athletic - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 3. tur maçında deplasmanda Wigan Athletic ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.
İngiltere FA Cup'ta 3. tur heyecanı yaşanıyor.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Shaun Maloney'nin ekibi Wigan Athletic ile karşı karşıya gelecek.
WİGAN ATHLETİC - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
DW Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.
WİGAN ATHLETİC - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Wigan Athletic, bir önceki turda York City deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Manchester United ise turnuvaya bu turdan itibaren katılıyor.
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