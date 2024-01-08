Wigan Athletic - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 3. tur maçında deplasmanda Wigan Athletic ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.01.2024 - 12:21
Wigan Athletic - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere FA Cup'ta 3. tur heyecanı yaşanıyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Shaun Maloney'nin ekibi Wigan Athletic ile karşı karşıya gelecek.

WİGAN ATHLETİC - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

DW Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.

WİGAN ATHLETİC - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Wigan Athletic, bir önceki turda York City deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Manchester United ise turnuvaya bu turdan itibaren katılıyor.


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