Wigan Athletic - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 08.01.2024 - 12:21

Güncelleme: 08.01.2024 - 12:21

İngiltere FA Cup'ta 3. tur heyecanı yaşanıyor.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Shaun Maloney'nin ekibi Wigan Athletic ile karşı karşıya gelecek.

WİGAN ATHLETİC - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

DW Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.

WİGAN ATHLETİC - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?



İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Wigan Athletic, bir önceki turda York City deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Manchester United ise turnuvaya bu turdan itibaren katılıyor.