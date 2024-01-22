Wilfried Zaha: 'Böyle oynarsak şampiyon oluruz'

Wilfried Zaha, Trabzonspor'u 5-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2024 - 07:26
Wilfried Zaha: 'Böyle oynarsak şampiyon oluruz'
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Wilfried Zaha, Trabzonspor'u 5-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklama yaptı.

Karşılaşmada 2 gol atan Zaha'nın maç sonu değerlendirmesi şu şekilde: 

"Çok mutluyum performans açısından. Bence çok net bir performans sergiledik takım olarak. Takımımızın her maç böyle olması gerekiyor. Kazandığımız üç puan ve attığım goller için mutluyum. İlk gol bir reaksiyon golüydü, ikincisinde de koşuyu yaptım istediğim sertlikte topa vurabildim. Tabii ki mutluyum gollerim için. Bu şekilde devam edersek, dışardan gelenlerin bizi etkilemesine izin vermezsek mutlaka şampiyon oluruz."


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