Yayınlanma: 13.05.2023 - 16:55

Güncelleme: 13.05.2023 - 16:55

Teknik direktör ve eski futbolcu Tuncay Şanlı gündem oldu. Tuncay Şanlı'nın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. ''Tuncay Şanlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Tuncay Şanlı hangi takımlarda futbol oynadı?'' soruları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

TUNCAY ŞANLI KİMDİR?

Tuncay Şanlı, 16 Ocak 1982'de Sakarya'da doğdu. Futbol hayatına Sakarya'daki Sakaryatekspor kulübünde başlayıp Sakaryaspor'a transfer oldu. Orta saha veya forvet mevkiinde başladı. 2002-03 sezonunda Sakaryaspor’dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Fenerbahçe’deki ilk resmi maçı, 11 Eylül 2002'de Gaziantepspor-Fenerbahçe karşılaşmasıdır ve aynı sezon içerisinde 6 kasım 2002'de Galatasaray ile oynanan 6-0'lık karşılaşmada ilk golü attı. 2004-2005 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United maçında 3 gol atarak avrupa kupalarında bir maçta en çok gol atan Türk futbolcu unvanını elde etti.

Fenerbahçe'nin 100. yılındaki şampiyonluğunda Alex de Souza ile katkısı çok büyük olmuştur ve bu sezonun sonunda bedelsiz olarak Middlesbrough FC takımına transfer oldu. 2009 yılında Middlesbrough ikinci lige düşmesi sonucu Stoke City takımına transfer oldu. Teknik direktör Tony Pulis ile yaşadığı sorunlardan dolayı Stoke City'de mutlu olmadığını belirten Şanlı, Almanya'nın VfL Wolfsburg takımıyla anlaştı.

31 Ocak 2011'de Almanya'nın Wolfsburg takımı ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Wolfsburg takımında 6 numaralı formayı taşıdı. Felix Magath'ın kadroda düşünmediği Şanlı, pek forma şansı bulmayarak takımdan ayrıldı. Şanlı 12 Ağustos 2011'de yaptığı anlaşmayla İngiltere'ye döndü; bir yıllığına kiralık olarak, Premier League ekiplerinden Bolton'a imza attı.

Tuncay Şanlı, 2012-13 sezonunda Süper Lig ekiplerinden Bursaspor ile 3 yıllık anlaşmaya imza atmıştır. Kendisi için önemli olan forma numaraları giyildiğinden, 4 numaralı formayı seçmiştir ancak daha sonra tekrar "17" numaralı formanın boşalmasıyla o numaraya geçti. Katar 'dan ve Elazığspor ve Balıkesirspor'dan devre arasında teklif alan oyuncu kulübünde kaldı ve en son olarak 2 Şubat 2014 günü Galatasaray maçının kadrosunda olan Tuncay ile kulüp arasındaki sözleşme 5 Şubat 2014 tarihinde feshedildi.

2014-15 sezonu başında Katar'ın Umm Selâl takımına bonservis bedelsiz olarak transfer oldu. 26 maçta 11 gol attı. Tuncay Şanlı, 600.000 euro karşılığında Hindistan Süper Ligi takımlarından Pune City takımına transfer oldu. 5 Ekim 2015 tarihinde Pune ile çıktığı ilk maçta 2 gol atarak maçın adamı oldu.

Şanlı, 1 Ocak 2016'da futbolu bıraktı.

TUNCAY ŞANLI'NIN KARİYERİ

Altyapı kariyeri

1999-2000 Sakaryaspor

Profesyonel kariyeri

2000-2002 Sakaryaspor

2002-2007 Fenerbahçe

2007-2009 Middlesbrough

2009-2011 Stoke City

2011-2012 Wolfsburg

2011-2012 Bolton Wanderers

2012-2014 Bursaspor

2014-2015 Umm Selâl

2015-2016 Pune City

Millî takım kariyeri

2000 Türkiye U-17

2000 Türkiye U-18

2001 Türkiye U-20

2002-2003 Türkiye U-21

2002-2010 Türkiye

Teknik direktörlük kariyeri

2016-2017 Sakaryaspor

2022 Sakaryaspor