Wilfried Zaha'dan ayrılık kararı!

Yayınlanma: 10.05.2024 - 11:26

Güncelleme: 10.05.2024 - 11:26

Galatasaray sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Wilfried Zaha ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Süper Lig'de son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Zaha'dan geleceğiyle ilgili karar çıktığı öne sürüldü.

Sabah'ın haberine göre Wilfried Zaha Galatasaray'dan ayrılma kararı aldı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN İLGİ VAR

Haberde 31 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan takımlarından büyük ilgi olduğu vurgulandı.

MENAJERİ WEST HAM İLE TEMASTA

Öte yandan Zaha'nın menajerinin ise West Ham United başta olmak üzere İngiltere Premier Lig ekipleriyle temasa geçtiği kaydedildi.

Haber detayında Galatasaray'ın Wilfried Zaha'dan çift haneli bonservis geliri beklediği aktarıldı.

Süper Lig'deki son 3 maçta süre alamayan Zaha, bu sezon çıktığı toplam 39 maçta 2086 dakika süre aldı ve 10 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.