Wilfried Zaha'dan flaş paylaşım: 'Her eylem bir tepki doğurur'

Süper Lig ekibi Galatasaray'dan Lyon'a kiralık olarak transfer olan Wilfried Zaha'dan flaş bir paylaşım geldi.

Wilfried Zaha'dan flaş paylaşım: 'Her eylem bir tepki doğurur'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2024 - 16:47

Galatasaray'dan Lyon'a kiralık olarak transfer olan Wilfried Zaha, yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Fildişili futbolcu, sosyal medya hesabından, "Unutmayın; her eylem bir tepki doğurur ve her durumun iki farklı tarafı vardır" şeklinde bir paylaşım yaptı.

LYON'DA ARADIĞINI BULAMADI

Galatasaray'dan Lyon'a kiralık giden 32 yaşındaki futbolcu, Fransa'da da aradığını bulamadı. Zaha, Lyon formasıyla 5 maçta sahaya çıkarken 1 asist yaptı.


Etiketler: #wilfried zaha #galatasaray #lyon

İlgili Haberler

Galatasaray, Okan Buruk ile rekor üstüne rekor kırıyor!

Galatasaray, Okan Buruk ile rekor üstüne rekor kırıyor!
Sergen Yalçın'dan sert tepki: 'Galatasaray'da ne işi var?'

Sergen Yalçın'dan sert tepki: 'Galatasaray'da ne işi var?'
Nihat Kahveci'den Galatasaray'a uyarı: 'Fenerbahçe çok agresif geliyor'

Nihat Kahveci'den Galatasaray'a uyarı: 'Fenerbahçe çok agresif geliyor'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler