Wilfried Zaha'dan flaş paylaşım: 'Her eylem bir tepki doğurur'

Yayınlanma: 24.11.2024 - 16:47

Güncelleme: 24.11.2024 - 16:47

Galatasaray'dan Lyon'a kiralık olarak transfer olan Wilfried Zaha, yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Fildişili futbolcu, sosyal medya hesabından, "Unutmayın; her eylem bir tepki doğurur ve her durumun iki farklı tarafı vardır" şeklinde bir paylaşım yaptı.

LYON'DA ARADIĞINI BULAMADI

Galatasaray'dan Lyon'a kiralık giden 32 yaşındaki futbolcu, Fransa'da da aradığını bulamadı. Zaha, Lyon formasıyla 5 maçta sahaya çıkarken 1 asist yaptı.