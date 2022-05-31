William Carvalho'dan Fenerbahçe yanıtı
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin yeni hocasının kim olacağı merakla beklenirken transfer konusunda gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus’un çok istediği iddia edilen William Carvalho, Fenerbahçe sorusuna yanıt verdi.
Fenerbahçe’de artık imza atması an meselesi olan Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un, transferde öncelik olarak forvetin yanı sıra orta saha oyuncusu talebinde bulunduğu ileri sürüldü. Tecrübeli teknik direktörün, Sporting’den eski öğrencisi William Carvalho’nun alınmasını istediği belirtildi. Yönetimin harekete geçtiği iddia edilirken William Carvalho'dan flaş bir açıklama geldi.
Portekiz’den A Bola gazetesi, 30 yaşındaki futbolcunun Jesus için Fenerbahçe’ye gitmeye sıcak baktığını yazmıştı. Yıldız futbolcunun formasını giydiği İspanyol ekip Real Betis cephesinden sarı-lacivertlileri heyecanlandıracak bir açıklama geldi.
MİLLİ TAKIM VURGUSU
İspanyol ekibinin sportif direktörü Antonio Cordon, transfer planlamalarıyla ilgili konuştu. Cordon, “Real Madrid’den Dani Ceballos’u istiyoruz. O da bize gelmek için çok hevesli. Ancak bu transferi yapabilmemiz için bütçe yaratmamız lazım. Bu nedenle talibi olan oyuncuları satabiliriz” ifadelerini kullandı.
"Fenerbahçe'ye transfer olacak mısın?" sorusunu yanıtlayan William Carvalho ise "Şu an Portekiz Milli Takımı'na ve yapacağımız maçlara odaklandım" diyerek, şimdilik transfer hakkında konuşmayacağını dile getirdi. Portekiz basını, Carvalho'nun transferiyle ilgili kararını milli maçlardan sonra vereceğini duyurdu.
JORGE JESUS DA DAHİL OLACAK
Sarı-lacivertlilerin, Jorge Jesus’u resmen açıkladıktan sonra 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için ilk teklifi yapması bekleniyor. Fenerbahçe’nin hedefi, en fazla 5 milyon Euro’ya Real Betis’i ikna etmek. Carvalho’nun sözleşmesinde son senesine girmiş olması nedeniyle İspanyol ekibinin ‘makul’ bir bonservis bedeli belirlemesi bekleniyor
Yeşil-beyazlıların ikna edilmesinin ardından Portekizli yıldızla yapılacak görüşmelere Jorge Jesus’un da dahil olacağı öğrenildi.
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