Williams kardeşler Atletico'yu kupanın dışına itti!

İspanya Kral Kupası yarı final ikinci maçında Athletic Bilbao, sahasında Atletico Madrid ile'i 3-0 mağlup etti. İlk maçı da 1-0 kazanan Bilbao, kupada finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 09:28
Williams kardeşler Atletico'yu kupanın dışına itti!
Abone Ol google-news

İspanya Kral Kupası yarı final ikinci maçında Athletic Bilbao, sahasında Atletico Madrid ile karşılaştı.

San Mames Barria'da oynanan maçı Bilbao 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Inaki Williams, 42. dakikada Nicholos Williams ve 61. dakikada Gorka Rodriguez kaydetti.

WILLIAMS KARDEŞLER İŞ BAŞINDA

Bilbao'da ilk golü Inaki Williams'a asisti kardeşi Nicholas Williams yaptı. Nicholas Williams'ın golünde ise asist ağabeyi Inaki Williams'tan geldi.

İlk maçı da 1-0 kazanan Bilbao, Kral Kupası'nda adını finale yazdıran taraf oldu. Athletic Bilbao, finalde Girona'yı eleyen Mallorca ile karşılaşacak.


atletico madrid haberleri Athletic Bilbao haberleri İspanya Kral Kupası haberleri

İlgili Haberler

Almeria'dan Atletico Madrid'e geçit yok!

Almeria'dan Atletico Madrid'e geçit yok!
Inter, Atletico Madrid karşısında avantajı kaptı!

Inter, Atletico Madrid karşısında avantajı kaptı!
Atletico Madrid evinde farka koştu!

Atletico Madrid evinde farka koştu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Uzmanlar yanıtladı: Geceleri bilgisayarınızı kapatmalı mısınız?

Uzmanlar yanıtladı: Geceleri bilgisayarınızı kapatmalı mısınız?
YouTube’a RTÜK denetimi geliyor…

YouTube’a RTÜK denetimi geliyor…
Divan Kurulu üyesinden Dursun Özbek'e sert tepki: 'Biz hain değiliz'

Divan Kurulu üyesinden Dursun Özbek'e sert tepki: 'Biz hain değiliz'
Çin dev ülkesinin Ferrari’yi andıran arabasını çıkardı…

Çin dev ülkesinin Ferrari’yi andıran arabasını çıkardı…
Çin'in Ferrari'si, Tesla'yı geçti! Tamamen elektrikli...

Çin'in Ferrari'si, Tesla'yı geçti! Tamamen elektrikli...
Beyşehir Gölü’nden kanala akan balıklar, toplanıp tekrar sulara salındı

Beyşehir Gölü’nden kanala akan balıklar, toplanıp tekrar sulara salındı
Canan Karatay mucizeyi açıkladı! Bağışıklık sisteminiz taş gibi olacak...

Canan Karatay mucizeyi açıkladı! Bağışıklık sisteminiz taş gibi olacak...
En az tamir gören otomobil markaları belli oldu!

En az tamir gören otomobil markaları belli oldu!