Williams kardeşler şov yaptı: Athletic Bilbao 8 gollü maçtan zaferle ayrıldı!
Athletic Bilbao, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında kendi sahasında ağırladığı Valladolid'i 7-1 mağlup etti.
La Liga'nın 25. haftasında Athletic Bilbao, son sırada bulunan Valladolid'i konuk etti.
San Mames Stadyumu'nda oynanan maç 8 gole sahne oldu. Ev sahibi ekip Williams kardeşlerin şov yaptığı maçta maçı 7-1 kazandı.
VALLADOLID 10 KİŞİ KALDI
Athletic Bilbao'nun gollerini 10. dakikada Jauregizar, 35 ve 66. dakikalarda Nico Williams, 43. dakikada Sannadi, 45+2. dakikada Sancet, 69. dakikada Guruzeta ve 87. dakikada Inaki Williams attı. Konuk ekipte Syllai 47. dakikada ağları havalandırdı. Juric 56. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek Valladolid'i 10 kişi bıraktı.
Athletic Bilbao puanını 48 yaptı. Valladolid ise 15 puanda kaldı.
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