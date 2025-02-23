Williams kardeşler şov yaptı: Athletic Bilbao 8 gollü maçtan zaferle ayrıldı!

Athletic Bilbao, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında kendi sahasında ağırladığı Valladolid'i 7-1 mağlup etti.

Williams kardeşler şov yaptı: Athletic Bilbao 8 gollü maçtan zaferle ayrıldı!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.02.2025 - 22:55

La Liga'nın 25. haftasında Athletic Bilbao, son sırada bulunan Valladolid'i konuk etti.

San Mames Stadyumu'nda oynanan maç 8 gole sahne oldu. Ev sahibi ekip Williams kardeşlerin şov yaptığı maçta maçı 7-1 kazandı.

VALLADOLID 10 KİŞİ KALDI

Athletic Bilbao'nun gollerini 10. dakikada Jauregizar, 35 ve 66. dakikalarda Nico Williams, 43. dakikada Sannadi, 45+2. dakikada Sancet, 69. dakikada Guruzeta ve 87. dakikada Inaki Williams attı. Konuk ekipte Syllai 47. dakikada ağları havalandırdı. Juric 56. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek Valladolid'i 10 kişi bıraktı.

Athletic Bilbao puanını 48 yaptı. Valladolid ise 15 puanda kaldı.


İlgili Haberler

Fenerbahçe maçı öncesi Rangers'ta flaş Philippe Clement kararı!

Fenerbahçe maçı öncesi Rangers'ta flaş Philippe Clement kararı!
Fenerbahçe derbisi öncesi Mauro Icardi'den Florya çıkarması!

Fenerbahçe derbisi öncesi Mauro Icardi'den Florya çıkarması!
Dirk Kuyt'tan derbi mesajı: 'Fenerbahçe için çok önemli'

Dirk Kuyt'tan derbi mesajı: 'Fenerbahçe için çok önemli'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler