Wissam Ben Yedder'e hapis cezası!

34 yaşındaki Fransız futbolcu Wissam Ben Yedder, cinsel saldırı nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı.

Wissam Ben Yedder'e hapis cezası!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2024 - 16:56

Son olarak Monaco forması giyen Wissam Ben Yedder, skandal bir olayla gündeme geldi.

RMC Sport'ta yer alan habere göre; Wissam Ben Yedder, sarhoşken cinsel saldırı suçu işlediği gerekçesiyle cezalandırıldı.

ERTELENMİŞ HAPİS CEZASI

Fransız futbolcu, yapmış olduğu saldırı sonrası 2 yıl ertelenmiş hapis cezası aldı.

Mağdura 6 bin 500 Euro tazminat ile birlikte ayrıca 5 bin Euro para cezası verilen Yedder'in sürücü ehliyetine de 6 ay el konuldu.

BONSERVİSİ ELİNDE

Son olarak Monaco forması giyen 34 yaşındaki forvet, Temmuz 2024'te kulüpten ayrıldıktan sonra henüz hiçbir takımla anlaşmadı.

Sevilla ve Toulouse formaları da giyen Wissam Ben Yedder, kariyeri boyunca 513 maçta forma giydi ve 259 gol, 78 asistlik performans sergiledi.


Etiketler: #Wissam Ben Yedder #monaco #Cinsel saldırı #hapis

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