Wolverhampton - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Aston Villa, İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 8. hafta heyecanı yaşanıyor.
Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, deplasmanda Gary O'Neil'in ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.
WOLVERHAMPTON - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?
Molineux Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
WOLVERHAMPTON - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma beIN Connect ve TOD platformlarından naklen yayımlanacak.
Aston Villa, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Brighton'ı 6-1 mağlup etmişti.
Wolverhampton ise kendi sahasında ağırladığı Manchester City'yi 2-1 yenmişti.
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