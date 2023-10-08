Wolverhampton - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa, İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.10.2023 - 10:42
Wolverhampton - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 8. hafta heyecanı yaşanıyor.

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, deplasmanda Gary O'Neil'in ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.

WOLVERHAMPTON - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Molineux Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

WOLVERHAMPTON - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngliz hakem Robert Jones'un yöneteceği karşılaşma beIN Connect ve TOD platformlarından naklen yayımlanacak.

Aston Villa, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Brighton'ı 6-1 mağlup etmişti.

Wolverhampton ise kendi sahasında ağırladığı Manchester City'yi 2-1 yenmişti.


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