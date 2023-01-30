Wolverhampton Joao Gomes'i renklerine bağladı

Brezilya'da Flamengo forması giyen Joao Gomes, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'a transfer oldu.

AA
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 19:35
Wolverhampton Joao Gomes'i renklerine bağladı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Brezilyalı orta saha oyuncusu Joao Gomes'i kadrosuna kattı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Flamengo forması giyen 21 yaşındaki futbolcuyla 5,5 yıllığına anlaşmaya varıldığı, sözleşmede bir yıllık opsiyonun da bulunduğu belirtildi.

Joao Gomes

BONSERVİS ÜCRETİ ORTAYA ÇIKTI

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Gomes için Wolverhampton, Flamengo'ya 15 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

Wolverhampton, İspanyol teknik direktörü Julen Lopetegui'nin göreve başladığı 14 Kasım'dan itibaren altıncı transferini gerçekleştirdi. İngiltere temsilcisi, bu süreçte Mario Lemina, Pablo Sarabia, Matheus Cunha, Craig Dawson ve Daniel Bentley'i de kadrosuna katmıştı.

Joao Gomes, altyapısından yetiştiği Flamengo formasıyla 117 maçta 3 gole imza attı.


Joao Gomes wolverhampton İngiltere Premier Lig

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