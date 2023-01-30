Wolverhampton Joao Gomes'i renklerine bağladı
Brezilya'da Flamengo forması giyen Joao Gomes, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'a transfer oldu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, Brezilyalı orta saha oyuncusu Joao Gomes'i kadrosuna kattı.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Flamengo forması giyen 21 yaşındaki futbolcuyla 5,5 yıllığına anlaşmaya varıldığı, sözleşmede bir yıllık opsiyonun da bulunduğu belirtildi.
Joao Gomes
BONSERVİS ÜCRETİ ORTAYA ÇIKTI
İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Gomes için Wolverhampton, Flamengo'ya 15 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.
Wolverhampton, İspanyol teknik direktörü Julen Lopetegui'nin göreve başladığı 14 Kasım'dan itibaren altıncı transferini gerçekleştirdi. İngiltere temsilcisi, bu süreçte Mario Lemina, Pablo Sarabia, Matheus Cunha, Craig Dawson ve Daniel Bentley'i de kadrosuna katmıştı.
Joao Gomes, altyapısından yetiştiği Flamengo formasıyla 117 maçta 3 gole imza attı.
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