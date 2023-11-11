Wolverhampton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 12. hafta heyecanı yaşanıyor.
Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, deplasmanda Gary O'Neil'ın ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.
WOLVERHAMPTON - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Molineux Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.
WOLVERHAMPTON - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Tim Robinson'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Tottenham, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Chelsea'ye 4-1 mağlup olmuştu.
Wolverhampton ise Sheffield United deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
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