Wolverhampton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2023 - 11:20
Wolverhampton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 12. hafta heyecanı yaşanıyor.

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, deplasmanda Gary O'Neil'ın ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek.

WOLVERHAMPTON - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Molineux Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.

WOLVERHAMPTON - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Tim Robinson'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Tottenham, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Chelsea'ye 4-1 mağlup olmuştu.

Wolverhampton ise Sheffield United deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.


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