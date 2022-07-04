Wout Weghorst, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Hollandalı golcü Wout Weghorst'un bu gece İstanbul Havalimanı'nda olacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:51
Wout Weghorst, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
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Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Hollandalı golcü Wout Weghorst İstanbul'a geliyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş'ın her konuda el sıkıştığı Wout Weghorst saat 23.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak. Beşiktaş, Weghorst'un sezon sonuna kadar kiralanması için Burnley ile anlaşmaya vardı.

BU SEZONKİ BEŞİNCİ İMZA

Uzun süredir görüşmelerin sürdüğü Hollandalı golcü, resmi imzayı atar atmaz da siyah-beyazlıların kampına katılacak.

Beşiktaş, bu transfer döneminde Romain Saiss, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun'a imza attırdı ve Atiba'nın da sözleşmesini uzattı.


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