Wout Weghorst Beşiktaş için yola çıktı, 'kartal' paylaşımı yaptı
Premier Lig ekibi Burnley'de forma giyen Hollandalı santrfor Wout Weghorst bu akşam 23.30'da Beşiktaş ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geliyor.
Beşiktaş bir süredir transfer gündeminde yer alan 29 yaşındaki Hollandalı santrfor Wout Weghorst ile anlaşma sağladı. Beşiktaş Weghorst'u 1 yıllığına kiralama konusunda oyuncu ve kulübü Burnley ile anlaştı.
BU AKŞAM İSTANBUL'A GELİYOR
Siyah-beyazlıların her konuda el sıkıştığı Wout Weghorst saat 23.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak. Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Hollandalı golcü resmi imzayı atar atmaz da siyah-beyazlıların kampına katılacak.
Hollandalı santrfor, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı 'kartal' emojili paylaşım ile taraftarları heyecanlandırdı.
Hollanda kulübü FC Emmen'de profesyonel olan Weghorst, daha sonra Heracles Almelo'ya transfer oldu. AZ Alkmaar ile gösterdiği performans dikkat çeken Weghorst, Temmuz 2018'de 10.5 milyon Euro bonservisle Wolfsburg'a transfer oldu. Hollandalı golcü, Ocak 2022'de ise 14 milyon euro karşılığı Burnley'e imza attı.
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