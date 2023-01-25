Wout Weghorst İngiltere'de kalmak istiyor

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst açıklamalarda bulundu. Hollandalı yıldız kariyerine İngiltere'de devam etmek istediğini belirterek, "Her şey iyi gidiyor, burada tabii ki kalmak isterim ama önce kulübe faydalı olabilecek miyim ondan emin olmalıyım" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 10:01
Wout Weghorst İngiltere'de kalmak istiyor
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Beşiktaş'la olan sözleşmesini sona erdirip Manchester United'ın yolunu tutan Wout Weghorst, Hollanda basınına konuştu.

Çıktığı ilk iki maçın ardından verdiği röportajda herşeyin kendisi için iyi gittiğini belirten Wout Weghorst, "Forvetseniz attığınız gollere göre değerlendirilirsiniz, bu çok basit. Ten Hag kadrosunda çeşitli hücum varyasyonları yapabilmek için takviye istediğini belirtti. Bir forvet, 9 numara olarak oynayabilecek birini istedi. Şimdi ise benim için zor olan süre aldığım dakikalarda en iyisini yapmam olacak" açıklamasını yaptı.

Wout Weghorst

"BURADA KALMAK İSTERİM"

En kısa sürede takımına faydalı olmak istediğini ve bunun yolunun da gol atmaktan geçtiğini belirten Hollandalı, "Kariyerim boyunca tek bir şey yaptım, o da gol atmak. Şu anda iki maç oynadım. Kaçırdığım pozisyonları düşünürsem o zaman endişelenmeye başlarım ama ben başaracağıma eminim ve bunu yapacağım. Hocam, benim hazır olduğumu gördü ve güveninini en başta hissetmek çok güzel" sözlerini kullandı.

Sezon sonu bitecek kiralık sözleşmesiyle ilgili de konuşan golcü oyuncu "Bir haftayı aşkın süredir buradayım, atmosfer harika. Her şey iyi gidiyor, burada tabii ki kalmak isterim ama önce kulübe faydalı olabilecek miyim ondan emin olmalıyım" diyerek açıklamalarını tamamladı.


Wout Weghorst manchester united beşiktaş

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