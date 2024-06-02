WRC İtalya Rallisi'nde zafer Ott Tanak'ın: Kariyerinde 20. kez...
Estonyalı pilot Ott Tanak, Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) sezonunun 6. yarışında zafere ulaştı.
WRC'de 2024 sezonunun 6. ayağı İtalya Rallisi'ni, Hyundai Shell Mobis takımından Estonyalı pilot Ott Tanak kazandı.
İtalya'da düzenlenen 16 etaplık mücadeleyi 3 saat 6 dakika 05.6 saniyede tamamlayan Tanak, bu sezon ilk, kariyerinin 20. ralli zaferini elde etti.
KARİYERİNDEKİ 20. ZAFER
Toyota Gazoo ekibinden Fransız Sebastien Ogier, liderin 0.2 saniye gerisinde ikinci, Hyundai Shell Mobis'ten İspanyol Dani Sordo ise Tanak'ın 2 dakika 25.8 saniye arkasında üçüncü sırada yer aldı.
Pilotlar klasmanında Hyundai Shell Mobis'ten Belçikalı Thierry Neuville, 122 puanla zirvedeki yerini korudu. Belçikalı sürücüyü, 104'er puanla Tanak ve Büyük Britanyalı Elfyn Evans (Toyota Gazoo) izledi.
WRC'nin 7. ayağı, 27-30 Haziran tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek.
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